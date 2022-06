Manuel Luís Goucha aparece a servir os colegas nos bastidores da TVI

Manuel Luís Goucha mostrou-se, esta sexta-feira, 10 de junho, a servir os colegas com um “carrinho” de serviço nos bastidores da TVI.

Antes de ir de fim de semana, o apresentador do programa “Goucha” publicou um vídeo no perfil de Instagram em que aparece a conduzir o “carrinho” de serviço com bebidas para atender as necessidades dos colegas.

“Café ou laranjada, alguém quer alguma coisa para beber? Estão a ver o que eu faço nas horas em que não estou no ar? Sirvo a equipa!” disse, em tom de brincadeira.

“Há alguma estrela de televisão que faça isso? Claro que não. Eu sou muito humilde”, acrescentou Manuel Luís Goucha.