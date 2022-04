Manuel Luís Goucha: “Mais uma cara a caminho da TVI”

Manuel Luís Goucha já sabe quem é a próxima contratação da TVI. O apresentador vai apresentar a nova cara no programa desta sexta-feira do “Você na TV!”.

Após ter recebido Rúben Vieira no dia de estreia no quarto canal, o comunicador tem uma nova missão para o último programa da semana do matutino: apresentar a próxima aposta da estação.

“A minha cara ao saber da novidade que tenho para partilhar consigo amanhã no Você na Tv. Mais uma cara a caminho da TVI. Esta casa tem memória!” pode ler-se na publicação que Manuel Luís Goucha fez no Instagram.

A última frase causou algum suspense nos seguidores que esperam ver Teresa Guilherme esta sexta-feira. Isto porque quando Cristina Ferreira anunciou o nome da apresentadora para o “Big Brother – A Revolução” utilizou a mesma frase: “Esta casa tem memória”.