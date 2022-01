Manuel Luís Goucha comemora aniversário a cantar: “Nasceu o Menino! E eu também!”

Manuel Luís Goucha celebra neste dia de Natal os 66 anos. O apresentador da TVI assinalou a festa a cantar canções festivas.

Um dia para festejar a dobrar: Manuel Luís Goucha chegou aos 66 anos no Dia de Natal e, ao lado do companheiro, Rui Oliveira, celebrou a ocasião a cantar músicas festivas, com o copo de champanhe na mão.

“Nasceu o Menino. E eu também”, brincou o comunicador da TVI nas redes sociais.

Recorde-se que, aos 66 anos, Manuel Luís Goucha vai ter, pela primeira vez, um programa homónimo. Depois de mais uma década a apresentar o “Você na TV!” nas manhãs da TVI, o apresentador prepara-se para conduzir o programa “Goucha” nas tardes da estação, já a partir do próximo dia 4 de janeiro.