Manuel Luís Goucha mostra companheiro deitado na cama

Manuel Luís Goucha apanhou o companheiro a dormir na cama com os cães e tirou-lhe uma fotografia. “Apanhados”, escreveu o apresentador nas redes sociais.

O apresentador do programa das tardes da TVI “Goucha” acordou mais cedo do que o companheiro, Rui Oliveira, nesta manhã de sábado, 16 de janeiro, e aproveitou para fazer uma brincadeira.

O comunicador deparou-se com Rui a dormir no meio da cama abraçado aos cães. Rapidamente, Manuel Luís Goucha captou o momento e partilhou-o no perfil da rede social Instagram.

“Apanhados!” pode ler-se na legenda.

No formato do horário das tardes da estação de Queluz de Baixo, foi o companheiro de Manuel Luís Goucha que estreou a cozinha e que, regularmente, surge para partilhar novas receitas.