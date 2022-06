Manuel Luís Goucha confessa o que queria ser quando era mais novo

Manuel Luís Goucha confessou, esta segunda-feira, 27 de junho, o sonho que tinha quando era mais novo numa conversa com Paulo Vintém.

O apresentador, de 67 anos, recebeu Paulo Vintém no programa “Goucha” (TVI). Durante a conversa com o cantor e antigo membro dos D’ZRT, o comunicador lembrou o que queria ser quando era mais novo.

“Nunca tive”, começou por afirmar sobre os sonhos ou profissões que queria ter. “Sempre dei a mesma resposta que é um bocadinho idiota, desde os meus seis anos”, acrescentou o profissional da TVI.

“Que é?” perguntou Paulo Vintém. Ao que Manuel Luís Goucha respondeu: “Ser conhecido”.

O público pode acompanhar o trabalho do apresentador na condução do vespertino “Goucha” e do programa das noites de domingo “Uma Canção Para Ti”, ao lado de Maria Cerqueira Gomes.

Recentemente, o comunicador elogiou o colega de profissão da RTP Vasco Palmeirim. “Ele é completíssimo, compõe, canta, tem um sentido de humor muito apurado, faz trocadilhos como ninguém, brinca com as situações e apresenta bem”, disse.