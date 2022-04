Manuel Luís Goucha constrói biblioteca no Alentejo… e é chamado à atenção

Manuel Luís Goucha contratou a equipa de construção que tratou de quase tudo na sua casa do Alentejo para um novo desafio: dar vida a uma biblioteca.

O apresentador do programa das manhãs da TVI “Você na TV!” partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo em que se ouve a voz do seu companheiro, Rui Oliveira, a apresentar a equipa que está a fazer a biblioteca.

“Cenas do monte: era um quarto, foi sala de maquilhagem para as gravações do programa ‘Monte do Manel’ e dentro de semanas será uma biblioteca para onde levarei grande parte dos meus livros”, revelou o comunicador.

Na secção de comentários, houve internautas que se mostraram preocupados porque os trabalhadores não estavam a usar máscaras. Por isso, Rui Oliveira fez questão de esclarecer as dúvidas.

“Eu estava fora do monte e a cada vez que se cruzavam comigo por algum motivo todos tínhamos as máscaras colocadas, seguindo as recomendações”, confessou o companheiro de Manuel Luís Goucha.

LEIA TAMBÉM: