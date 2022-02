Manuel Luís Goucha parabeniza Cristina Ferreira pelo programa

Manuel Luís Goucha deu publicamente os parabéns a Cristina Ferreira pelo primeiro aniversário d’”O Programa da Cristina”, da SIC.

Para celebrar o primeiro ano, a apresentadora do terceiro canal fez uma emissão comemorativa que começou às 10 horas e terminou as 19h. No final da emissão, Cristina agradeceu aos profissionais que têm programas semelhantes na RTP e TVI.

“Deixem-me, no dia de hoje, deixar uma palavra a quem comigo todos os dias tenta fazer-lhe companhia. Deixem-me mandar um beijo ao Manel e à Maria, à Sónia e ao Jorge. São eles que, no mesmo horário, tentam fazer aquilo que eu desde pequenina achei que poderia ser a minha missão: tocar os outros. Nunca se esqueça disso. Sempre que nos ouve, queremos chegar até si”, disse, na altura, a apresentadora.

Perante esta mensagem, o ex-colega Manuel Luís Goucha parabenizou, esta quarta-feira, Cristina pelo aniversário. “Parabéns à Cristina que ontem fez um ano de programa”, disse o apresentador, em direto.

