Manuel Luís Goucha dedica palavras de carinho a colega

Manuel Luís Goucha despediu-se de uma colega, após mais de dez anos de trabalho, com palavras de afeto, carinho e admiração.

O apresentador, de 66 anos, recorreu, esta segunda-feira, 30 de novembro, ao Instagram para se despedir de Vânia, uma colega sua que decidiu abandonar a Endemol ao fim de mas de uma década de serviço.

O rosto de entretenimento da TVI fez uma publicação na qual demonstra o grande carinho que sente pela colega e onde elogia o seu profissionalismo. “Ontem foi a última gala em que tivemos a Vânia (ao meu lado) integrada na equipa”, começou por escrever.

“Por vontade própria decidiu fazer uma pausa, após mais de dez anos ligada à Endemol e à produção de inúmeros projetos entre os quais ‘reality shows’. Tive a sorte de com ela trabalhar n’A tua cara não me é estranha’ e muito particularmente na ‘Casa dos Segredos’ onde se me revelou preciosa para que entendesse todas as particularidades de um programa de televisão que até ali me era estranho”, acrescentou.

“Foi sempre de um profissionalismo e dedicação incríveis para além da criatividade que sempre soube pôr em cada alinhamento. Estimo-a para além da nossa relação profissional por isso sei que nos havemos de reencontrar noutros ‘carnavais’ e será, como sempre, uma festa! Impunha-se era este agradecimento pelo apoio, pelo cuidado e pela simpatia com que sempre me tratou. Obrigado, Vânia”, rematou.