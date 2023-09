Manuel Luís Goucha deixa mensagem, após falhar “Palácio das Estrelas”

Apesar de ter falhado a gala “Palácio das Estrelas”, iniciativa projetada pela TVI, Manuel Luís Goucha deixou uma mensagem.

Manuel Luís Goucha não marcou presença no “Palácio das Estrelas”, gala projetada pela TVI com o objetivo de dar a conhecer as estreias do último trimestre do ano. No entanto, enviou uma mensagem que foi transmitida em direto, na qual lançou vários elogios ao programa que conduz.

“Quando a Cristina me propôs este programa de conversas com nome próprio, eu estava longe de imaginar que ele seria tão importante na minha vida profissional. Realmente hoje posso dizer sem sombra de dúvidas que é o programa certo nesta fase da minha vida”, referiu.

“Nele aprendi a escutar, a escutar o outro, que muitas vezes se senta aqui nesta mesa à minha frente para partilhar comigo e com todos os que veem o programa a sua história de vida. Este é um programa de histórias de vida marcadas pela coragem, pela resiliência, pela superação, são histórias inspiradoras”, acrescentou.

“O programa vai continuar e eu vou continuar a abraçar com o meu olhar, nu de preconceitos, nu de juízos, quantos se sentam à minha frente. Eu aqui estarei de braços abertos para o receber, para o ouvir e este é o melhor dos acolhimentos. Esta é a televisão que eu quero fazer”, concluiu.

Recorde-se que, durante o “Palácio das Estrelas”, foram levantados alguns véus, como a data de estreia dos “Morangos com Açúcar”, programada para outubro, e o regresso do “Dança com as Estrelas”.