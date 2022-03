Manuel Luís Goucha diz palavrão durante a emissão da tarde da TVI

Manuel Luís Goucha disse um palavrão durante a emissão em direto do programa “Goucha”, da TVI, desta terça-feira, 31 de agosto, quando estava a falar com um convidado sobre o poliamor.

O apresentador do formato das tardes da estação de Queluz de Baixo esteve à conversa com Marco que, além de ser casado, tem duas namoradas. Durante a conversa, o comunicador soltou um palavrão.

“Um homem com várias mulheres é um homem, uma mulher com vários homens, peço imensa desculpa, é uma p###”, afirmou Manuel Luís Goucha, referindo que existem “milhares” de pessoas a pensarem que “isto é o fim do mundo”.

“Como deve calcular, estarão milhares de pessoas a pensar que isto é o fim do mundo. Li muitos comentários que é o fim do mundo”, acrescentou o apresentador.