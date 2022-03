Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira de novo juntos na TVI

Os dois apresentadores voltam ao convívio depois do sucesso de anos no “Você na TV!”. Goucha é o convidado “ambulante” do “Cristina ComVida”.

De novo juntos, muitos anos depois de terem batido recordes de audiências nas manhãs do “Você na TV!”: Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha voltam a estar a par mas, desta vez, no programa da tarde da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI: “Cristina ComVida”.

Durante três dias, o programa Cristina faz-se à estrada e lança-se numa aventura de autocaravana. Para este passeio, a também apresentadora convidou o amigo de sempre, Manuel Luís Goucha.

A dupla volta a juntar-se e no seu roteiro quer conhecer as estradas e as paisagens de Portugal, mas, sobretudo, as pessoas que o habitam.

Nestes episódios, o público vai poder acompanhar todas as peripécias da viagem de Cristina e Goucha, mas também espreitar as suas rotinas enquanto caravanistas, incluindo a preparação das refeições, o deitar e o acordar dos apresentadores.

Para ver, na TVI, nos próximos dias 8, 9 e 10 de setembro.