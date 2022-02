Manuel Luís Goucha e Herman José juntos numa festa

Manuel Luís Goucha e Herman José fizeram a festa num evento de uma clínica dentária em que o humorista foi a atração musical. Os dois posaram juntos para a foto.

Durante a semana, cada um está na sua respetiva estação de televisão. Contudo, neste sábado, o apresentador da TVI e o humorista da RTP cruzaram-se numa festa de aniversário privada.

Entre comida, bebida, cumprimentos, elogios, piadas e muita diversão, o comunicador do quarto canal aceitou dançar a coreografia do tema “Leidi Gaga” da autoria do colega de profissão.

No fim da noite, Manuel Luís Goucha deixou elogios públicos à performance de Herman José. “Eu e o verdadeiro Artista! O que me ri!” pode ler-se numa fotografia em que surgem os dois.

