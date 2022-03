Manuel Luís Goucha emociona-se ao falar de Eunice Muñoz

Manuel Luís Goucha ficou em lágrimas, esta terça-feira, 1 de março, ao falar de Eunice Muñoz depois de uma entrevista com a atriz para o programa “Goucha” (TVI).

O apresentador, de 67 anos, ficou emocionado quando começou a falar da intérprete, de 93, por acredita que quando conversa com a artista consegue “tocar o superior”.

“Comovo-me quando falo com a Eunice. Acho que quando falo com a Eunice consigo tocar o superior”, começou por admitir.

“Tantas vidas habitam esta vida, tantas palavras, tantos silêncios. Com ela já ri muito, com ela já chorei muito, com ela já me inquietei muito”, admitiu Manuel Luís Goucha, em direto do formato das tardes da estação privada.