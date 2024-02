Manuel Luís Goucha emocionado com homenagem: “Deixou-me sem palavras”

Manuel Luís Goucha não escondeu a emoção depois da homenagem que foi feita pela TVI neste domingo, na gala do Casino Estoril.

A TVI exibiu imagens inéditas de Manuel Luís Goucha, em jeito de homenagem, na celebração do 31.º aniversário do canal, neste domingo à noite, no Casino Estoril.

“Confesso que não gosto de surpresas por tanto querer controlar a minha vida, mas vê-la assim em dois minutos nos muitos e tão diferentes desafios profissionais que na TVI cumpri nos últimos 22 anos deixou-me sem palavras”, reconheceu esta segunda-feira o apresentador nas redes sociais.

“Tal como ontem o disse, sou grato a quem sempre confiou em mim (José Eduardo Moniz acima de todos, mas seria injusto não referir aqui Bruno Santos, Cotrim de Figueiredo e José Fragoso, a seu tempo igualmente na direção de programas da TVI), a si que há tantos anos me acompanha validando a minha função, aos parceiros de apresentação já que com eles aprendi a partilha (Cristina Ferreira, única na descoberta e arrojo ao longo de 16 anos, Júlia Pinheiro, eterno amor, Maria Cerqueira Gomes, Cláudio Ramos…) e a todos aqueles que diariamente do outro lado da magia a sustentam na produção, edição, realização…”

“Sou grato a quem há 25 anos trouxe para a minha vida o riso, a alegria, o amor, tudo facilitando para que me dê inteiro ao meu ofício (@ruideoliveiranunes ). Por fim, sou grato à vida por ser tão incrivelmente generosa comigo. Obrigado. E agora ‘bora lá’ que tenho um programa para preparar e fazer. Até logo!”, rematou Manuel Luís Goucha.