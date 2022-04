Manuel Luís Goucha encontra foto antiga da mãe: “Parece uma estrela de cinema”

Depois de ter passado a Consoada com os concorrentes do “Big Brother”, Manuel Luís Goucha viajou até Coimbra e descobriu fotografias antigas da mãe.

A Consoada foi passada com os concorrentes do “Big Brother”, mas o dia de Natal, durante o qual celebrou mais um aniversário, foi junto à mãe, em Coimbra.

“Vir a casa da mãe é encontrar fotos antigas, algumas amarelecidas pelo tempo”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Gosto desta primeira, coquette e glamorosa, até parece uma estrela de cinema, quando teria pouco mais de 20 anos, mas ainda mais da outra por há muito já eu estar na sua vida e ser memória de um fim-de-semana a dois em Paris, com 74 anos quem diria!”

“Hoje também ninguém lhe dá 98. Espero ter a quem sair!”, concluiu Manuel Luís Goucha.

“Não sabia de todo que vínhamos a Coimbra almoçar com ela. Gosto sempre de a surpreender. À mesa do Natal, entre as lembranças do costume, voltou a recordar o dia em que nasci, era sábado também, e na véspera ainda havia trabalhado até às tantas no “Damas Santos” (cabeleireiro da alta sociedade na Lisboa de cinquenta)”, recordou.

“O presente estava guardado para o dia seguinte já que acordou com as dores do parto e assim esteve pela tarde fora, que este menino só veio ao mundo pelas oito da noite, com 4 kg e 90 gramas. Há 67 anos.”