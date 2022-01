Manuel Luís Goucha esclarece polémica falsa

Manuel Luís Goucha desmentiu os rumores divulgados nas redes sociais que o acusam de ser a favor da caça da raposa.

O apresentador da TVI esclareceu, em direto no “Você na TV”, a polémica que circulou, recentemente, nas redes sociais.

“Algumas pessoas ficaram com a ideia de que eu era a favor da caça à raposa, eu não sou a favor da caça à raposa”, começou por explicar Goucha, convidando os internautas a ler o texto “Novos Inquilinos”, publicado no blogue “Cabaré do Goucha”, no qual conta que, durante meses, alimentou duas raposas.

“A raposa é um animal que eu acho muito simpático, não deixa de ser predador, porque já me comeu borregos, mas nós não as matamos. Elas foram-se embora”, acrescentou.

O comunicador sublinhou ainda que não é a favor da caça em geral e que não participa em caçadas.

