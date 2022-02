Manuel Luís Goucha: “Estas questões não têm intuito de manipular aquilo que a Liliana diz”

Manuel Luís Goucha explicou, em direto, a uma seguidora que as perguntas feitas a Liliana Almeida, durante a entrevista desta quarta-feira, 23 de fevereiro, não tinham qualquer intuito de manipular a cantora.

O apresentador, de 67 anos, recebeu a ex-concorrente do “Big Brother Famosos” como convidada no programa “Goucha” (TVI). Durante a entrevista, o comunicador foi acusado de estar a manipular a conversa para que a artista dissesse que tivesse sido “violentada” por Bruno de Carvalho.

“Liliana deixe-me só aqui responder a uma senhora que está a dizer-me através do Facebook que a estou a tentar manipular, em nome da TVI, para que diga que se sentiu manipulada, violentada. Não, não estou”, garantiu Manuel Luís Goucha.

De seguida, o profissional da estação privada explicou o teor das perguntas: “Estou a colocar as questões que acho que devo colocar enquanto espectador. Porque assisti a este ‘reality show’ e portanto estas são questões que não têm qualquer intuito de manipular aquilo que a Liliana diz”.

“Até porque acho que à minha frente tenho uma mulher de convicções fortes e que sabe muito bem o que quer para ela e para a sua vida”, prosseguiu.

Manuel Luís Goucha adiantou que também tinha vários comentários de apoio à relação da cantora com o ex-presidente do Sporting. “Tenho já 300 comentários a esta conversa e maior parte deles são para lhe dar força na relação com o Bruno”, rematou.