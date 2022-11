Manuel Luís Goucha fala sobre a mãe e revela que já não lhe restam muitos natais

Manuel Luís Goucha mostrou-se preocupado com os poucos natais que lhe restam com a sua mãe, Maria de Lourdes, que já tem 99 anos.

Foi em declarações à revista “TV 7 Dias” que o apresentador da TVI confessou ainda que não viaja no Natal devido à idade da progenitora.

“A minha mãe está com 99 anos e se está com 99 já não terei muitos natais com a minha mãe”, referiu à publicação.

“Quando se tem uma mãe com 99 anos, todos os dias quando toca o telefone eu penso… ‘Terá acontecido alguma coisa?’”, explicou ainda.