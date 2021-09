Manuel Luís Goucha homenageia Sara Carreira no “Você na TV!”

Manuel Luís Goucha deu início ao programa “Você na TV!”, da TVI, esta segunda-feira, dia 7 de dezembro, com uma homenagem a Sara Carreira.

O apresentador recordou a artista como uma “princesa bonita, delicada e doce” que o encantou com a “pureza do olhar”, “lucidez” e “humildade”, há um ano, quando esteve no formato do canal.

“Era bonita, delicada e doce. Se nos remetermos às histórias de encantar que nos contavam em criança era a princesa. Via no coração da mãe, Fernanda e no pai, Tony, os irmãos, Mickael e David, dos familiares, dos amigos e dos fãs que têm uma relação tão forte, tão afetiva, com toda esta família” afirmou.

“Ela sabia que sendo a benjamim de toda uma família de artistas teria pela frente um caminho difícil e de grande responsabilidade. A vida não quis assim. No silêncio dos céus escutar-se-á agora novas canções, as de uma menina com muitos sonhos por realizar”, acrescentou.

A cantora foi também homenageada nos programas da manhã da SIC, “Alô Portugal” e “Casa Feliz”.

Sara Carreira perdeu a vida, este sábado, num acidente de viação na A1 quando viajava de Norte para Lisboa. Ivo Lucas, namorado da cantora, estaria ao volante e foi internado no hospital de Santarém em estado grave.