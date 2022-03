Manuel Luís Goucha presta homenagem aos animais que morreram

Manuel Luís Goucha prestou, esta sexta-feira, homenagem aos animais que morreram ao longo da sua relação de 21 anos com Rui Oliveira.

O apresentador e o companheiro já tiveram diversos animais de estimação durante o seu relacionamento. No perfil de Instagram, o comunicador explicou a homenagem que optou por fazer a cada um deles.

“Peço desculpa se este vídeo vos parecer macabro, mas tenho a certeza de que quem gosta de animais e quem tem vai entender perfeitamente”, começou por antecipar o profissional da estação de Queluz de Baixo.

“Tenho uma vida em comum com o Rui há 21 anos. Como devem calcular em 21 anos há animais de estimação que nos deixam. Nunca partilhei isto convosco, porque as tristezas não são partilháveis, digamos que é a minha filosofia de vida. Eu dou-me aos outros no meu melhor e nunca naquilo que a vida me dá de menos bom”, prosseguiu.

“A perda de um companheiro de quatro patas são perdas dolorosas. Aliás, como todas as perdas. Mas para mim não são partilháveis. As tristezas são minhas”, confessou Manuel Luís Goucha.

No tempo em que foi perdendo os animais de estimação, o apresentador foi cremando-os e guardando as suas cinzas para mais tarde enterrar num terreno que os dois achassem melhor.

“Hoje é dia de os enterrar e de plantar arbustos que mais tarde vão dar flores”, rematou, mostrando no vídeo o momento em que enterra cada caixa no solo.

