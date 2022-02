Manuel Luís Goucha lamenta nova ausência do público no “Você na TV!”

Manuel Luís Goucha lamentou, esta sexta-feira, a ausência do público no estúdio do programa “Você na TV!”, da TVI, devido ao Estado de Calamidade imposto pelo Governo.

O apresentador arrancou a emissão desta manhã informando que não vão estar pessoas a assistir ao vivo ao programa nos “próximos tempos”. O comunicador enviou um “beijinho” para todas as senhoras que lhe fizeram companhia ao longo das últimas semanas.

“Estamos quase a ir de fim de semana. Não temos de novo público em estúdio”, começou por afirmar Manuel Luís Goucha. “O programa teve que se adaptar às novas circunstancias, neste caso, ao Estado de Calamidade que o país enfrenta”, acrescentou.

“Não vamos ter público durante os próximos tempos. Um grande beijinho para todas as senhoras que se sentaram aqui nas últimas semana”, prosseguiu.

Recentemente, Manuel Luís Goucha denunciou no Facebook que a própria identidade está a ser usada por uma conta de Instagram que garante prémios em dinheiro e alertou os seguidores para que estejam atentos e “não se deixem enganar”.

