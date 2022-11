Manuel Luís Goucha lembra deslumbramento: “Já fui parvo de certeza”

Manuel Luís Goucha esteve no “Dois às 10”, na TVI, e lembrou a passagem pelo programa “Momentos de Glória”, que o marcou.

Eram os primeiros tempos da televisão privada em Portugal, com o surgimento de SIC e TVI, no início dos anos 90, e algumas das maiores estrelas mundiais, como Catherine Deneuve, participaram no “Momentos de Glória”, da estação de Queluz de Baixo. Agora, no “Dois às 10”, Manuel Luís Goucha contou como ficou marcado pelo programa.

“Correu tão mal que depois tive uma depressão. Tive de fazer terapia, psicanálise”, contou no formato de Cláudio Ramos e de Maria Botelho Moniz.

“Há 30 anos, nesta casa, não tive a humildade de dizer que não era capaz de fazer o ‘Momentos de Glória’. Não tinha estrutura intelectual, cultural e até pessoal”, acrescentou.

Estávamos em 1993 e o comunicador voltou, na altura, à RTP Porto, para fazer o “Viva a Manhã”, com Anabela Mota Ribeiro, depois de ter passado por programas como “Portugal de Faca e Garfo” ou “Olha que Dois”.

“Recomecei na RTP Porto, volta-se com a certeza que a fama não é o objetivo. Já me deslumbrei, já fui parvo de certeza, mas a pancada foi tão forte que o elogio me envaidece nem a critica me enfraquece”, rematou Manuel Luís Goucha.