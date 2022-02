Manuel Luís Goucha exibe “herança” especial da mãe

View this post on Instagram

Em criança ouvia a minha mãe a falar de libras de ouro, parece que na altura era hábito investir nelas com o dinheiro que ia amealhando. Os anos passaram, eu vim à minha vida e não mais me lembrei de tal aforro até que não há muito ela decidiu vender tudo quanto era guardado no banco. Ficaram, porém, uma pregadeira e duas libras para me dar. A pregadeira já a usei num smoking, numa gala televisiva, e das libras fiz agora botões de punho com a ajuda do Tiago (Charrua) ele que para além de fotógrafo cheio de talento, de dirigir esta minha plataforma, ainda tem um curso de joalharia, o que deu imenso jeito, convenhamos. Soldou as peças, bruniu-as e esta manhã apresentou-me as abotoaduras, ao mesmo tempo que me advertia: "olha que o ouro inglês não é como o nosso, não é tão bom!". Sim, tem razão, mas quando os botar têm para mim o valor mais precioso, o do amor maior!