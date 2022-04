Manuel Luís Goucha junta as duas Marias no “Você na TV!”

Manuel Luís Goucha juntou, esta segunda-feira, Maria Botelho Moniz e Maria Cerqueira Gomes no programa das manhãs da TVI “Você na TV!”.

O apresentador recebeu no matutino da estação privada as duas Marias, que passaram pelo “Você na TV!”, para perceber qual das duas comunicadoras conhecia melhor o profissional.

Durante o questionário, tanto Maria Botelho Moniz e Maria Cerqueira Gomes falharam algumas perguntas e acertaram outras. Depois do pequeno jogo, os três sentaram-se nos sofás para o início da segunda parte do programa.

Quando estavam sentados, Manuel Luís Goucha conversou com a apresentadora, que trocou a SIC pela TVI, sobre o novo namorado e com a comunicadora do Norte sobre as suas férias.

Já Maria Cerqueira Gomes admitiu, na sua conta da referida rede social, que a semana começou da melhor maneira: “Segundouuuuuu! Da melhor maneira, a matar saudades de uma equipa e do Manecas”.

