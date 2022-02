Manuel Luís Goucha e marido dão a conhecer o novo cão da família

Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, fizeram questão de dar a conhecer, esta sexta-feira, 11 de fevereiro, o novo elemento da família: o Syrah.

Durante a emissão em direto do programa “Goucha”, da TVI, o apresentador e o companheiro apresentaram Sryah. Além do novo membro, os dois também se fizeram acompanhar do seu cão Monty.

No perfil de Instagram, Manuel Luís Goucha partilhou uma fotografia do companheiro com o novo membro.

“O nosso mais novo, o Syrah. Já anda no monte com o Monty, o Poejo e a Azeitona”, pode ler-se na publicação que o comunicador da estação de Queluz de Baixo fez no perfil de Instagram.