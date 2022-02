Manuel Luís Goucha mostra final de tarde na piscina com companheiro e cães

Manuel Luís Goucha mostrou, esta terça-feira, 10 de agosto, o companheiro, Rui Oliveira, e os cães na piscina ao final da tarde na casa do monte alentejano.

Depois de ter conduzido o programa das tardes da TVI “Goucha”, o apresentador chegou a casa e aproveitou o resto do dia para descansar com Rui Oliveira e os cães, tal como mostrou no Instagram.

“Hoje são eles os protagonistas!” escreveu, referindo-se aos cães.

O comunicador brincou com o companheiro no comentário nas redes sociais após ter apanhado Rui Oliveira a dormir no banco de jardim com os cães. “Depois de uma perdiz de escabeche!” escreveu, na altura.

Recorde-se que o profissional da estação de Queluz de Baixo foi elogiado pelo produtor Luís Jardim. “Para mim, não me levem a mal os outros, mas tu não tens rival, tu no que fazes, para mim, és o melhor de Portugal. […] Podias combater com muitos lá fora”, disse.