Manuel Luís Goucha mostra foto antiga em dia de aniversário

Manuel Luís Goucha fez 68 anos, este domingo, 25 de dezembro, e para assinalar a data partilhou uma fotografia antiga nas redes sociais.

No dia de Natal, o apresentador da TVI teve mais um motivo para festejar porque completou o 68.º aniversário. No Instagram, o comunicador não deixou passar em branco a data.

“Esta foto terá pelo menos 60 anos. E pelo que se vê já na altura eu adorava festas!” afirmou.

Entre as várias mensagens de parabéns que surgiram rapidamente no “post”, destaque para as palavras de Jéssica Antunes.

“Um beijinho muito grande de parabéns, aqui de casa. E obrigada por nos receber sempre tão bem! Que o possamos ver durante muitos anos!” escreveu a ex-concorrente do “Big Brother”.