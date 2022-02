Manuel Luís Goucha mostra obras na casa de Sintra

Manuel Luís Goucha mostrou nas redes sociais as remodelações da casa de Sinta que estão em curso.

Dividido entre a casa de Sintra e do Alentejo, o apresentador iniciou as obras de reforma na casa onde habita habitualmente, como revelou, esta quarta-feira, 5 de maio, num vídeo partilhado no Instagram.

Depois de ter remodelado a cozinha, optou por dar continuidade às mudanças, dedicando-se à parte exterior.

“Depois da cozinha, é o jardim. O deck também estava a precisar de reforma e o verão não tarda”, afirmou Manuel Luís Goucha, revelando parte da casa que tem em Sintra, onde vive atualmente, quando não está no monte que tem no Alentejo.