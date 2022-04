Manuel Luís Goucha fez as delícias dos seus seguidores quando, este domingo, 24 de abril, partilhou um vídeo divertido na piscina.

A desfrutar do fim de semana com o marido, Rui Oliveira, na sua casa no Alentejo, o apresentador, de 67 anos, usou uma touca de tubarão para tentar assustar os seus cães na piscina.

“Ó que fraco tubarão! Feliz Domingo”, escreveu na legenda do vídeo.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que responderam com humor à publicação do comunicador.