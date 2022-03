Manuel Luís Goucha pede desculpas públicas por ter passado à frente na vacinação

Manuel Luís Goucha admitiu na tarde desta quarta-feira que passou à frente de pessoas no reforço da vacinação contra a covid-19. O profissional da TVI pediu desculpas públicas.

Motivos profissionais levaram Manuel Luís Goucha a levar o reforço da terceira dose contra a covid-19 antes do previsto e assim antecipar-se a milhares de portugueses. O apresentador da TVI, ciente de que seria notícia, antecipou-se na tarde desta quarta-feira nas redes sociais.

“Sei que será notícia, por isso gostaria de ser eu a informar-vos. Tendo mais de 65 anos estou no grupo de pessoas que pode e deve levar a terceira dose da vacina da covid-19, após cinco meses da segunda toma. Fui informado que o poderia fazer, porém num dia e horário incompatíveis com a minha função profissional. Nesta e na próxima semana, devido à época festiva que se aproxima, para além dos programas diários em directo estou em gravações de manhã (programa CONTA-ME e reportagens para o programa da tarde) e após o directo, pelo que resolvi antecipar a toma da terceira dose no domingo passado, num outro Centro de Vacinação, a caminho dos estúdios da Venda do Pinheiro, para os ensaios da gala do Big Brother”, explicou.

“Sempre me preocupei com esta pandemia mantendo escrupulosamente as regras de segurança que são aconselhadas, fazendo-o por mim e pelas inúmeras pessoas com quem profissionalmente tenho de lidar. Fui então vacinado por uma profissional de saúde que na altura se encontrava na sua pausa de almoço, não tendo porém ocupado lugar algum na fila, na altura quase ou mesmo inexistente, à porta do Centro. Terei, por certo, passado à frente de algumas pessoas o que sei não ser correto mas a urgência do trabalho a isso me levou”, contou.

“Tenho procurado sempre que os meus atos não prejudiquem quem quer que seja, numa atitude de respeito pelo outro, por isso nunca me vali pelo facto de ser uma figura conhecida para colher quaisquer privilégios ilegítimos. Antes pelo contrário, sei da responsabilidade que o meu papel público me confere pelo que procuro cumpri-lo com a maior honestidade e seriedade. Mas por este facto só posso deixar aqui um sincero pedido de desculpas”, rematou.