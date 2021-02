Manuel Luís Goucha prepara “Você na TV!” na nova biblioteca

O apresentador da TVI passou o fim de semana no monte alentejano a descansar mas, na tarde deste domingo, começou a desenhar o direto desta segunda-feira de manhã.

É na renovada biblioteca do monte que tem no Alentejo com o marido, Rui Oliveira, que Manuel Luís Goucha está a preparar o “Você na TV!” desta segunda-feira de manhã.

O fim de semana a Sul é para descansar mas, a tarde de domingo, é reservada para a coordenação do formato da TVI.