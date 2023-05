Manuel Luís Goucha prolonga estadia em Londres: “Vou ficar mais uns dias aqui”

Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para anunciar que iria prolongar estadia em Londres, após ter acompanhado a coroação de Carlos III.

Manuel Luís Goucha rumou até à capital do Reino Unido, Londres, para, juntamente com Júlio Magalhães, conduzir uma emissão especial dedicada à coroação de Carlos III.

Através de um vídeo, publicado nas redes sociais, o apresentador da TVI partilhou que iria prolongar a estadia na cidade britânica: “Vou ficar de férias uma semana, a Maria Botelho Moniz vai vos fazer companhia ao longo da próxima semana. Eu vou ficar mais uns dias aqui na cidade de Londres para ver teatro, para ver música clássica e, também, ópera”.

“Até dia 15 no Goucha, no seu programa da tarde”, rematou a estrela da estação de Queluz de Baixo.

Numa publicação posterior, Manuel Luís explicou que iria assistir ao musical “Hamilton”, de Lin-Manuel Miranda. O apresentador não se fez acompanhar do marido, Rui Oliveira: “Em Londres com chuva, coroação de Carlos III e um brilhante musical (“Hamilton”) e o Rui em Monforte, também em festa, com piquenique, montada e a esta hora fadunchos pela certa”, escreveu na legenda.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha e Júlio Magalhães conduziram, também, a emissão especial dedicada ao casamento de Kate Middleton e príncipe William, em abril de 2011.