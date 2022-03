Manuel Luís Goucha: “Queimei-me e ia soltando um palavrão”

Manuel Luís Goucha queimou-se, esta sexta-feira, 3 de setembro, em direto, no programa “Goucha” com os jaquinzinhos cozinhados pelo companheiro, Rui Oliveira, e ia soltando um palavrão.

O apresentador conta, regularmente, com a companhia de Rui Oliveira para partilhar uma receita nova e, por vezes, acaba a provar os pratos. Desta vez, o comunicador queimou-se, em direto.

“Eu queimei-me e ia soltando, hoje sim, um palavrão”, afirmou Manuel Luís Goucha.

Recentemente, Manuel Luís Goucha e Ana Garcia Martins, também conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, foram apontados como apresentadores do “reality show” da TVI “Big Brother”, de acordo com a revista “TV Mais”.

Ao que tudo indica, Goucha será o número dois do formato, podendo dar opiniões durante as galas e eventualmente falar para dentro da casa. Ainda segundo a “TV Mais”, “Pipoca” acumula ainda os “Diários” e os “Extra” do formato.