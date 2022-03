Manuel Luís Goucha reage às críticas da entrevista com Bruno de Carvalho

Manuel Luís Goucha reagiu às críticas que surgiram nas redes sociais depois de ter sido emitida, esta quinta-feira, 3 de março, a entrevista com Bruno de Carvalho no programa “Goucha” (TVI).

O apresentador aproveitou o final do formato para explicar ao público que tomou conhecimento das críticas que foram feitas nas redes sociais e que, como apresentador, tem interesse em conversar com todas as pessoas.

“Li muitas mensagens de pessoas que gostaram da conversa, outras nem tanto. Gostaria aqui de referir-me àquelas que dizem que ‘há pessoas mais interessantes para conversar’ ou ‘por que é que eu não converso com essas pessoas?’. […] Converso com todas as pessoas”, afirmou.

Independentemente da profissão do convidado, o comunicador garantiu que quando se predispõe a fazer uma entrevista é porque tem interesse na pessoa. “Devo dizer-vos que, a partir do momento em que me predisponho a fazê-lo são, para mim, interessantes porque quero conhecê-las, porque quero aprender com elas”, disse. “Seja por 10, 20, 30, 40, 50 minutos”, completou.

Durante a entrevista, o ex-presidente do Sporting falou sobre a passagem pelo “Big Brother Famosos” (TVI) e a semana que se seguiu à sua expulsão. “Mais violento do que a prisão”, afirmou.