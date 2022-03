Manuel Luís Goucha recebe alta do médico após ter testado positivo à Covid-19

Manuel Luís Goucha encontra-se no Alentejo com o marido, Rui Oliveira, depois de ter testado positivo à Covid-19. O apresentador já recebeu alta e está pronto para regressar ao pequeno ecrã.

Apesar de estar em isolamento, o apresentador não esqueceu os seus fãs e, esta quinta-feira, 10 de março, fez um vídeo, junto de Rui Oliveira, em que atualizou o seu estado de saúde.

“Agora tenho a certeza que querem saber como é que estamos, estamos ótimos. Portanto, sem sintomas, estivemos os dois infetados com a Covid -19. O Rui terá começado um dia antes de mim”, disse.

“Os sintomas começaram no sábado… estamos sem febre, aliás só tive febre na segunda feira à noite, um pouco! Sem tosse sem dores, sem congestão nasal, sem dores, sem perda de olfato… Só na segunda-feira e na terça tive leves sintomas de constipação. Estou óptimo, pronto a regressar”, acrescentou, em jeito de balanço.

Depois de agradecer o carinho do público, o apresentador aproveitou para avisar que já recebeu alta do médico: “Recebi uma chamada do meu médico a dizer que estou liberado. Posso ir trabalhar. Passaram os cinco dias”. “Cá está a prova de que o plano vacinal completo está a resultar”, disse.

Recorde-se que na ausência de Manuel Luís Goucha quem tem conduzido o matutino “Goucha”, na TVI, é Cristina Ferreira.