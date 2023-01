Manuel Luís Goucha recorda momento em que fez Cristina Ferreira chorar

Manuel Luís Goucha recordou o momento em que fez Cristina Ferreira chorar no programa “Você na TV!” por causa de… um ar condicionado.

O apresentador esteve a responder às questões da rubrica “Cara Podre”, da RFM. Uma das perguntas foi: “Em tantos anos de ‘Você na TV’, com a Cristina Ferreira, qual foi o motivo da vossa pior discussão?”

Depois de explicar que os dois nunca tiveram uma discussão ao longo dos vários anos em que trabalharam juntos nas manhãs da TVI, o comunicador lembrou um episódio de maior tensão.

“Nunca houve uma beliscadela entre nós, apenas houve ali um momento de tensão fora do programa, antes do programa, por causa do ar condicionado”, contou o profissional da estação privada.

“Irritei-me com a temperatura muito quente da maquilhagem e a Cristina, que estava numa fase muito sensível, que não sabia, reagiu com choro”, rematou Manuel Luís Goucha.