Manuel Luís Goucha recorda “Você na TV” com Maria Cerqueira Gomes

Manuel Luís Goucha foi um dos convidados do matutino “É de Casa”, na TVI, este domingo, 23 de janeiro, e recordou o programa que apresentava, “Você na TV”.

O apresentador, que esteve à conversa com Iva Domingues, lembrou também a parceria que fez com Maria Cerqueira Gomes e referiu que nem tudo foi um mar de rosas.

Questionado sobre a forma como lidou com a colega após a saída de Cristina Ferreira referiu: “Não a tratei mal, mas descurei-a um bocadinho. Foi muito complicado, foi horrível. Os primeiros seis meses foram horríveis”, desabafou.

Maria Cerqueira Gomes, que apareceu no programa para surpreender o comunicador, também falou sobre esses tempos: “Nós não estávamos a ver o que vinha aí. Portanto, fomos andando e, a certa altura, estávamos no meio do furacão. Como ainda não tínhamos confiança, não nos agarrámos um ao outro. Pior, eu estava num processo em que a minha relação não estava bem. Foi tudo muito difícil”.

Manuel Luís Goucha contou ainda que tudo melhorou no formato “Uma Canção Para Ti”: “Funcionou lindamente. Fomos felicíssimos”.