Manuel Luís Goucha recusa desconto de terceira idade

Manuel Luís Goucha revelou, esta segunda-feira, em direto no programa “Você na TV”, que recusou um desconto de terceira idade.

O apresentador da TVI, de 65 anos, contou uma situação caricata que experienciou, recentemente, numa visita aos Jardins do Palácio de Monserrate, em Sintra.

“Tenho de agradecer ao simpático senhor dos jardins do Palácio de Monserrate, que me vendeu o bilhete e que teve a delicadeza de não me perguntar: ‘não quer com desconto para a terceira idade?’”, relatou.

“Eu recuso-me a pagar com desconto”, acrescentou, em tom de brincadeira.

Recorde-se que, há cerca de duas semanas, Manuel Luís Goucha contou, também em direto no “Você na TV!”, a experiência da única vez que fumou um “charro”, quando era ainda adolescente.

