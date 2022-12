Manuel Luís Goucha rendido a vídeo de menina a falar sobre si

O rosto da TVI Manuel Luís Goucha foi surpreendido com um vídeo de uma menina que o deixou enternecido e o levou a partilhar o momento nas redes sociais.

O apresentador de Queluz de Baixo recebeu o vídeo de uma menina, Maria, que fala sobre um desenho feito pelos colegas, na disciplina de expressão plástica, no qual recriaram o look do comunicador e do marido, Rui Oliveira.

A menina referiu que gostou do resultado final e que era um fato “muito giro”.

“Maria, assim se chama esta jovem à conversa com o seu tio. Ouvi-la é acreditar no futuro, já que serão jovens como a Maria que tornarão o Mundo melhor. Obrigado Maria e a quem me enviou o vídeo”, escreveu Manuel Luís Goucha.