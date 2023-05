Manuel Luís Goucha responde a comentários homofóbicos: “O preconceito nasce da ignorância”

Manuel Luís Goucha partilhou um vídeo na sua conta de Instagram onde responde às críticas de que tem sido alvo nos últimos tempos.

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira estão casados há cinco anos. Nos últimos tempos, o apresentador da TVI tem vindo a aperceber-se de alguns comentários homofóbicos nas notícias onde Rui é citado como seu marido.

Para colocar os pontos nos “is”, a estrela da estação de Queluz de Baixo recorreu às redes sociais: “Quando eu falo do Rui – e falo algumas vezes – digo sempre ‘o Rui’, porque esse é o seu nome. Nunca digo ‘o meu marido’. Mas poderia dizê-lo perfeitamente”, começou por explicar.

“Contudo, os sítios na Internet que estão ligados às revistas do dito social ou os sítios ligados às notícias dos famosos referem sempre o Rui como ‘o marido de Manuel Luís Goucha’ e falam muitas vezes no casal, formado pelo Rui Oliveira e por mim. E isto suscita logo diversos comentários, do género: ‘Então se este é marido, o outro é o quê? Marida? O outro é que é a fêmea? Casal? Casal é formado por homem e por mulher’. E atiram-me mesmo, muitas vezes, com a Bíblia”, continuou.

Para responder aos comentários, Manuel Luís Goucha citou o significado de casal no dicionário. “O mundo não está perdido, como alguns dizem nos comentários, o mundo queremos é que esteja cada vez mais justo e que seja cada vez mais inclusivo. Por isso mesmo, a 5 de junho de 2010 – estamos a celebrar 13 anos – o casamento entre pessoas do mesmo sexo passou a existir à luz da lei”, disse.

“O Rui é marido do Goucha e o Goucha é marido do Rui, é simples. Não tenho de fazer um desenho, pois não? Eu dou comigo a pensar muitas vezes o que levará certas pessoas, porque é só para estas pessoas que eu estou a falar, a ousarem do seu tempo, e o tempo da vida é tão precioso, para tecerem este tipo de comentários soezes”, completou.

“A ignorância é muito atrevida e quase sempre o preconceito nasce da ignorância. Se estas pessoas lessem mais ganham riqueza vocabular, e sobretudo ganhavam uma mente mais rasgada, porque por estes comentários só posso antever uma pessoa de pensamento estreito, tacanho”.

“Por isso é que eu digo muitas vezes para estas pessoas: ‘Ganhem uma vida’. E já que estamos a falar de vida, este bem maior, deixe-me perguntar-lhe: A minha vida interfere com a sua? A minha postura na vida, prejudica a sua? Prejudica? Então permita-me um conselho: Procure ajuda. Procure ajuda porque isso não vai melhorar”, rematou.