Manuel Luís Goucha revoltado com comentários do público

Manuel Luís Goucha mostrou-se revoltado com as críticas que alguns seguidores fizeram nas redes sociais durante o “Você na TV!” dedicado aos ex-concorrentes do “Big Brother 2020”.

A transmissão desta sexta-feira do programa das manhãs da TVI deu destaque aos participantes que foram expulsos, até ao momento, da casa mais vigiada do país. No entanto, houve quem não gostasse.

No final da conversa, o apresentador deixou um recado aos internautas que fizeram comentários depreciativos. “Já agora, deixe-me só aqui responder rapidamente a algumas opiniões que dizem que sou um empregado e que por isso não tenho culpa de que vocês tenham sido convidados”, começou por explicar.

“Não sou empregado desta casa, sou empregado da minha empresa. Sou um prestador de serviços, não sou funcionário da TVI e todos os conteúdos deste programa passam pela minha decisão e pela minha opinião”, prosseguiu.

O profissional da estação privada não podia estar mais contente com o seu trabalho. “E tão feliz me sinto ao entrevistar um médico, um doutor, um Presidente da República ou a receber os concorrentes de um ‘reality show’. Portanto, está respondido!” rematou.

