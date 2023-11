Manuel Luís Goucha sobre a mãe: “Há dias dizia-me: ‘Acho que tens que me aumentar a mesada'”

Maria de Lourdes, mãe de Manuel Luís Goucha, tem 100 anos. O apresentador contou como se “prepara” para a partida da matriarca.

Esta terça-feira, 21, comemora-se o Dia Mundial da Televisão. A propósito da data, Manuel Luís Goucha esteve no programa “Dois às 10”, no qual falou sobre o seu percurso profissional. O apresentador também chegou a falar da sua vida pessoal, inclusive sobre a mãe, que tem 100 anos.

“A minha mãe já não me vê com aquela regularidade, mas está ótima com 100 anos, vai a caminho dos 101”, começou por dizer.

Goucha confessa que, diariamente, preocupa-se se irá receber um telefonema a anunciar a morte da mãe. “É complicado. Quando tens uma mãe com 100 anos, sempre que toca o telefone e eu vejo que é o meu irmão, eu defendo-me logo. Eu atendo e digo assim ‘a mãe morreu?’ e o meu irmão fica furioso comigo”, conta.

“Quando toca o telefone e vejo que é de Coimbra, eu tenho que estar preparado porque acho que a a minha mãe se vai apagar. Nunca se está preparado a 100%, mas que bom que foi ter uma mãe, para já, 100 anos”, acrescentar.

Apesar de tudo, o apresentador garante que Maria de Lourdes “está muito bem”. “Ainda há dias me dizia ‘eu acho que tens que me aumentar a mesada’. Eu acho que a minha mãe perdeu a noção do dinheiro, quando passámos para o Euro. Acho que ela não faz bem as contas da equivalência do euro para o escudo, está-me sempre a pedir aumento de mesada e eu digo ‘não, já tens muito dinheiro’”, brincou.