Manuel Luís Goucha sobre Sofia Aparício: “Sensível e generosa”

Manuel Luís Goucha teceu, esta terça-feira, 28 de junho, vários elogios a Sofia Aparício depois de ter conversado com a atriz no programa das tardes “Goucha”, da TVI.

No final da entrevista com a intérprete, o apresentador, de 67 anos, não resistiu em deixar uma mensagem, no perfil de Instagram, repleta de elogios à artista, considerando-a “sensível e generosa”.

“Na conversa com Sofia Aparício descobre-se a mulher que sempre vimos independente e pragmática, mas igualmente sensível e generosa”, elogiou.

“Falou-se abertamente de assédio, drogas, preconceito. De retrocessos civilizacionais. De liberdade. E o melhor ficou para o fim, quando é surpreendida por um jovem moçambicano que estuda e pode ter futuro graças ao seu apadrinhamento”, concluiu.

