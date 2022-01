Manuel Luís Goucha “triste” com a morte da cadela Amália

Manuel Luís Goucha está “triste” com a morte da sua cadela Amália. O companheiro do apresentador, Rui Oliveira, anunciou, este domingo, 10 de outubro, a partida do animal.

O comunicador está de luto. No perfil de Instagram, o companheiro de Manuel Luís Goucha revelou que foi o profissional da estação de Queluz de Baixo que encontrou a cadela Amália morta.

“Morreu-nos a Amália! Foi atirada, não teria mais de dois meses, para dentro do nosso jardim em Fontanelas. Soube esconder-se entre a lenha não fosse a matilha fazer-lhe mal. Só à noite dei por ela, faminta e cheia de sede”, começou por lembrar Rui Oliveira.

“Ficou connosco e revelou-se uma cadela excecional. A única a nadar na piscina sempre que se achasse com calores. Só nos deu alegria e um susto quando tocou numa lagarta do pinheiro”, prosseguiu.

“Tememos por ela, necrosou parte da língua mas continuou feliz até esta manhã. Morreu de velhice. Foi o Manuel Luis a dar com ela. Aqui no monte imagino como deve ele estar triste, mas logo. […] Obrigado, Amália, pelas alegrias que nos deste!” rematou.