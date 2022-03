Manuel Luís Goucha lembra mulher ucraniana que trabalhou em sua casa há 20 anos

Manuel Luís Goucha lembrou Myra. Trata-se de uma mulher ucraniana que trabalhou em casa do apresentador há 20 anos para juntar dinheiro e regressar à Ucrânia.

O comunicador, de 67 anos, tem estado a assistir de fora à invasão da Rússia ao território ucraniano. “Nos últimos dias”, o profissional da TVI tem pensado bastante na mulher que trabalhou em sua casa há duas décadas.

“Nos últimos dias temos falado muito da Myra, uma ucraniana que há 20 anos trabalhou na nossa casa. E fazemo-lo com um aperto no coração. Que será feito da Myra e dos dela?” começou por questionar.

Seguiram-se os elogios a Myra: “Era uma força da natureza, esfuziante, trabalhadora e apesar de, inicialmente, não saber falar inglês, menos ainda português, entendíamo-nos sobretudo através das gargalhadas, e do carinho e da confiança que foi crescendo entre nós”.

“Um dia confiou-nos à guarda uns bons milhares de euros que havia amealhado ao longo de muitos meses de trabalho e à custa certamente de muitos sacrifícios. Dinheiro suficiente para regressar à sua Ucrânia amada. Esse era o objetivo da Myra e do seu marido, regressar à terra que os viu nascer, onde haviam ficado os filhos, tal qual os portugueses que um dia também tiveram de sair do seu país à procura de uma vida melhor sempre com vista ao regresso. Despediu-se em lágrimas e não mais soubemos dela”, lembrou.

“Hoje são nossas as lágrimas pela Myra e por todas as mulheres da Ucrânia, as que defendem nas ruas a sua pátria, as que atravessam as fronteiras com os seus filhos, garantindo assim o futuro da Ucrânia”, rematou.

Manuel Luís Goucha está em confinamento profilático depois de ter testado positivo à Covid-19. O formato das tardes da TVI a que dá nome acabou por ser assumido, durante esta semana, por Cristina Ferreira.