Manuel Luís Goucha: “Uma dupla não se faz em três meses”

Com Maria Cerqueira Gomes a substituir Cristina Ferreira desde a mudança para a SIC, há cerca de um ano, Manuel Luís Goucha respondeu às criticas que têm sido feitas à dupla do “Você na TV!”.

O apresentador da TVI defendeu, em direto, no programa das manhãs, que “uma dupla não se faz em três meses” e acusou os telespetadores de serem “muito apressados nos juízos”.

Sobre o par que fez com a apresentadora d’”O Programa da Cristina” (SIC) durante 14 anos, Manuel Luís Goucha revelou que “a dupla com a Cristina levou dois ou três anos at encaixar na perfeição”.

Recorde-se que, em abril, Maria Cerqueira Gomes vai deixar “Você na TV!” em abril e regressar ao Porto, onde continuará o contrato com estação de Queluz de Baixo como repórter.