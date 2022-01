Manuel Luís Goucha usa máscara original e divertida

O apresentador usou uma máscara original e divertida, esta sexta-feira, em direto no programa “Você na TV!” (TVI).

O uso de máscaras de proteção é, atualmente, um acessório diário. Habituado a ousar e a combinar as máscaras com a roupa, Manuel Luís Goucha surpreendeu os telespetadores da TVI ao usar uma máscara de uma marca portuguesa que imita o sorriso e a parte do rosto que está tapada, em tons de bege.

Recorde-se que, recentemente, Manuel Luís Goucha revelou estar indignado com as críticas ao Presidente da República por ter marcado presença nas cerimónias fúnebres do ator Pedro Lima, que morreu no sábado.

Manuel Luís Goucha afirmou, na Crónica Social do “Você na TV!”, que Marcelo Rebelo de Sousa “foi ao funeral porque era amigo do Pedro e porque vai onde quer”.

LEIA TAMBÉM: