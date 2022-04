Manuel Luís Goucha visita Castelo de Windsor

Manuel Luís Goucha embarcou numa viagem até a Londres, em Inglaterra, esta quarta-feira, e já partilhou as primeiras fotografias nas redes sociais.

O apresentador do “Você na TV!” fez uma pausa na vida profissional para desfrutar de alguns dias de descanso em território britânico, onde visitou o emblemático Castelo de Windsor.

“À terceira sim, entrei no Castelo de Windsor, na Capela de São Jorge. Com chuva miudinha, frio como gosto e quase ninguém. Adoro viajar no inverno”, escreveu o comunicador na legenda de uma das fotografias.

A dupla Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes do “Você na TV!” vai terminar em abril. A apresentadora vai deixar o programa das manhãs da TVI e regressar ao Porto, onde continuará o seu contrato com estação de Queluz de Baixo como repórter.

