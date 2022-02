Manuel Maria Carrilho em entrevista polémica a Goucha: “Ainda esta semana protegi a minha filha”

Manuel Maria Carrilho foi na tarde desta sexta-feira o convidado de Manuel Luís Goucha na TVI, o que não agradou a muitos seguidores do canal. O ex-ministro da Cultura garantiu que não manipulou os filhos, Dinis e Carlota – que diz que tem protegido -, na luta em tribunal com Bárbara Guimarães.

Manuel Maria Carrilho foi a “Goucha” (TVI) falar sobre o país, mas a conversa começou com a “guerra” em tribunal com a ex-mulher, a apresentadora da SIC Bárbara Guimarães, que o acusou de violência doméstica, com a Justiça a absolver o ex-ministro da Cultura por três vezes.

Uma entrevista que começou a ser polémica antes de começar, com muitos telespetadores do quarto canal a considerarem que “vale tudo para ter audiências”.

Depois de ter dado uma entrevista à Notícias Magazine, Manuel Maria Carrilho tentou “fintar” as perguntas do anfitrião e referiu-se sempre a Bárbara Guimarães como “ex-mulher”.

“Acho difícil que uma pessoa não reaja como eu reagi quando foi traída, roubada, violentada, agredida, são retirados os bens… fui dizendo coisas que o tempo veio a confirmar e só me defendi”, começou por referir na TVI.

“Nunca frequentei curso para maridos agressores, é uma fantasia completa, da qual falarei um dia. Nunca!”, acrescentou Manuel Maria Carrilho.

O ex-ministro da Cultura garantiu, de seguida, que tem os filhos, Dinis e Carlota, do seu lado. “Tenho os meus filhos comigo e é comigo que se sentem protegidos. Ainda esta semana, por várias vezes, tive que proteger a própria Carlota, que apela à minha proteção e do irmão mais velho em situações que são, naturalmente, privadas e que não vou revelar aqui”, deixou no ar.

“Roubaram-me a biblioteca inteira, quadros e bens de família e ligavam-me a chamar ‘querido’”, acusou, de seguida.

“O processo continua a ser duro para os meus filhos, mas não é por minha causa. É a vida. Há muitas crianças que vivem dramas como este”, lembrou Manuel Maria Carrilho.

“Nunca manipulei os meus filhos, são completamente livres”, garantiu ainda o filósofo e antigo político, que justificou as acusações públicas feitas a Bárbara Guimarães como a “depressão”, o “álcool” o “silicone”, o “botox” e “comprimidos” – lembradas por Goucha. “Se eles continuam a ver espetáculos desses é que é grave. E por aqui ficamos”, rematou o ex-ministro.

Manuel Maria Carrilho garante que contará toda a história da “guerra” com Bárbara Guimarães “em documentos”, no futuro.