Manuel Marques declara-se a Beatriz Barosa em dia especial

Manuel Marques usou as redes sociais para se declarar à sua companheira, Beatriz Barosa, no em que a atriz completa 25 primaveras.

O ator partilhou uma fotografia dos dois, esta segunda-feira, 17 de janeiro, e escreveu algumas palavras de afeto. “Parabéns meu Amor”, começou por escrever. “Hoje quero dar-te outro Presente, um Futuro cheio de Amor e de momentos de felicidade plena como este e todos os outros que passámos até agora. Quero fazer-te cada vez mais feliz. Todos os dias. Como me fazes também tão feliz. (Junta banda-sonora do Notting Hill com o tema ‘She’)”, rematou.

A atriz não ficou indiferente às palavras de amor e retribuiu os elogios: “Ohhh meu Amor, não tenho palavras para te agradecer por tudo! Digo só que sou encantada por ti e pelos momentos mágicos que vivemos juntos! Que continuemos a construir esta história bonita, com dedicação, entusiasmo e todo o Amor! Venha daí esse futuro, a teu lado será incrível de certeza!”.

Recorde-se que o humorista, de 46 anos, e a intérprete, de 25, se conheceram durante as gravações da trama “Festa é Festa”, na TVI.